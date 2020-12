Paano kung maging buwaya ka? Bolsonaro ng Brazil may duda sa COVID vaccine

Brazilian President Jair Bolsonaro. Ueslei Marcelino, Reuters

Kahit pa nagpositibo siya sa COVID-19, iginiit ni Brazilian President Jair Bolsonaro na hinding-hindi siya magpapabakuna.

Ayon kay Bolsonaro, na matagal nang minamaliit ang epekto ng COVID-19, hindi raw siya magpapaturok kahit pa inilunsad niya ang malawakang inoculation sa kaniyang bansa.

Ang kaniyang dahilan? Paano kung maging matindi ang side effect nito?

"In the Pfizer contract it's very clear: 'We're not responsible for any side effects.' If you turn into a crocodile, it's your problem," aniya.

Ang bakuna mula sa Pfizer ay sumailalim sa pagsusuri ng ilang linggo sa Brazil, at ginagamit na ito sa Estados Unidos at Britanya.

Kahit pa, ani Bolsonaro.

"If you become superhuman, if a woman starts to grow a beard or if a man starts to speak with an effeminate voice, they will not have anything to do with it," pahayag ng presidente.

Noong inilunsad ni Bolsonaro ang malawakang pagpapabakuna nitong Miyerkoles, sinabi niyang libre ito pero hindi sapilitan.

Kinontra ito ng Korte Suprema ng Brazil Huwebes at sinabing obligado ang mga tao mapagbakuna ngunit hindi mamimilit ang gobyerno.

Puwedeng patawan ng parusa ng mga awtoridad ang sinumang hindi nagpabakuna at puwede silang pagbawalang lumabas o pumunta sa pampublikong lugar. Pero di naman pipiliting magpabakuna ang mga tao.

Nasa 7.1 milyong kaso ng COVID-19 na ang naitala sa Brazil, kung saan higit 185,000 na ang nasawi dahil sa sakit.

Ayon kay Bolsonaro, kapag nasertipikahan na ang bakuna ng regulatory agency nito na Anvisa, libre para sa lahat ang paturok pero hindi pa rin aniya siya magpapapukaw.

"Some people say I'm giving a bad example. But to the imbeciles, to the idiots that say this, I tell them I've already caught the virus, I have the antibodies, so why get vaccinated?" aniya.

Meron nang mga naging kaso ng nahawa ulit ang mga taong nagkaroon na dati ng COVID-19, pero wala pang kasiguraduhan na puwedeng mahawa ulit ang mga tao o gaano katagal ang immunity laban sa COVID-19.

Noong Hulyo, nahawa si Bolsonaro pero gumaling din sa loob ng 3 linggo.

Nasa gitna ng second wave ng COVID-19 infections ang Brazil.

Matapos tumaas ang mga kaso noong Hunyo at Agosto, bumaba ang mga naitalang inpeksyon, ngunit tumaas din ulit.

Noong Huwebes, nalampasan ng Brazil ang marka na 1,000 na daily deaths dahil sa COVID-19 sa kauna-unahang pagkakataon mula Setyembre.

Ang malawakang pagbabakuna ay pinuna ng mga kritiko dahil huli na umano at magulo ang paglunsad nito, kasama na ang pagtutol ni Bolsonaro sa isyu. -- Sinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse

