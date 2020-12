Suspek aksidenteng pinakita sa pulis ang video ng kanilang cannabis farm

Lusot na sana ang isang pinaghihinalaang drug dealer sa Britain nang aksidenteng ipinakita niya sa pulis ang video ng kanilang cannabis farm habang binunuksan ang translation app sa kanyang cellphone.

Pinara ng mga pulis ang isang Mercedes na kotse at napansin nilang amoy cannabis ito nang makapanayam ang driver at passenger nito, sabi ng Northumbria Police sa isang panayam nung Lunes.

Wala namang nakitang droga ang mga pulis nang biglang aksidenteng nabuking ng isang suspek, na hindi nagsasalita ng Ingles, ang kanilang operasyon.

"In a bid to fully understand officers, he opened up his phone to click on Google Translate," ayon sa pulisya.

"Much to his horror, a video appeared on his screen which showed a significant cannabis farm in operation," ayon naman kay Sergeant Steve Passey.

"It's safe to say the suspect was a little shocked and tried to quickly lock his phone in the hope that nobody had seen."

Kalauna'y ni-raid ng pulisya ang farm at natuklasan ang isang "sophisticated cannabis operation" kung saan natagpuan ang nasa 600 cannabis plants sa tatlong palapag na gusali.

Arestado ang dalawang lalaki sa paggawa ng Class B drug. Pinalaya ang dalawa matapos makapagpiyansa.

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse