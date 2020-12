Katawan ng buwayang nabuhay sa WWII bombings, naka-display sa Moscow

MOSCOW, Russia - Idinisplay rito ang isang buwaya na pinaniniwalaang kay Adolf Hitler, na namatay sa edad 84 nitong Mayo.

Ayon sa Darwin Museum, ipina-display ang katawan ng buwaya na nagngangalang Saturn ilang buwan matapos i-donate ng Moscow Zoo ang katawan nito.

"The installation of Saturn in the permanent exhibition is the culmination of six months of work by our taxidermists and the entire museum," anila sa isang pahayag.

Hunyo nang trabahuin ng mga eksperto ang katawan ng buwaya, at ginamitan ng solution ang mga scale nito.

Sa Estados Unidos ipinanganak si Saturn taong 1936, at inilipat sa Berlin Zoo kung saan ito tumakas noong Nobyembre 23, 1943, matapos ang pagbobomba na pumatay sa iba pang reptile sa lugar.

Taong 1946 nang mahanap siya ng mga sundalong Briton, na siyang nag-turn over nito sa Soviet authorities.

Palaisipan kung saan napunta ang buwaya mula noong nawala ito hanggang sa nahanap ito, 3 taon na ang nakalipas, ayon sa Moscow Zoo nang mamatay ito Mayo 24.

Nang dalhin si Saturn sa Moscow noong Hulyo 1946, nagkaroon ng mga usap-usaping parte ito sa personal collection ni Adolf HItler.

Sarado pa ang mga museo sa Russia hanggang Enero 16 bilang hakbang para ma-kontrol ang pagkalat ng coronavirus.

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse