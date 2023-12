Nawawalang singsing na may halagang P44-M natagpuan sa vacuum cleaner

Isang singsing na nagkakahalaga ng 750,000 euros (mahigit 44 million pesos), na nawala sa marangyang Ritz hotel sa Paris, ay natagpuan sa isang vacuum cleaner.

Nawala ang singsing noong Biyernes at pinaghinalaan ng may-ari nito ang staff ng hotel ng pagnanakaw.

Noong Linggo, natagpuan ang singsing sa isang vacuum cleaner bag pagkatapos maglunsad ng imbestigasyon ang pulisya, sabi ng Ritz.

Sinabi ng hotel sa AFP na natagpuan ang singsing dahil sa masusing paghahanap na isinagawa ng mga security guard.

"Our client is delighted with this news," sabi ng hotel.

Ang may-ari ng singsing, isang Malaysian businesswoman, ay nagsumbong sa pulisya noong Biyernes matapos matuklasan na ang kanyang singsing, na naiwan sa mesa sa kanyang silid, ay nawala.

Noong Sabado, umalis siya sa Paris patungong London ngunit inaasahang babalik sa kabisera ng Pransya upang kunin ang kanyang singsing, sabi ng pahayagang Le Parisien.

Ang Ritz ay isa sa mga pinakakilalang luxury hotel brand sa mundo at kilala sa pag-akit ng mayaman at sikat na kliyente.

Isinalin sa ulat ng Agence France-Presse