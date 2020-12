Milyon-milyon ginagastos ng ilang nagpapakarera ng kalapati sa China

BEIJING, China - Bumibilis ang tibok ng puso ni Yu Yuguang kapag nakatayo siya sa kaniyang bubungan at inaabangang bumalik ang kaniyang kalapati.

"Those are the most intense and enjoyable moments of a pigeon race," ani Yu, 57. Dagdag niya, parang lottery ang pagsali sa pigeon racing.

Sinuwerte naman siya. Kamakailan, naungusan ng kaniyang 7 buwan na kalapati na si "Little Ancestor" ang nasa 4,8000 iba pang kalaban sa karera ng Chinese Racing Pigeon Association.

Inabot ng 1000 kilometro ang biyahe ng ibon mula Langfang, malapit sa kabisera ng China na Beijing, hanggang Shanghai sa loob ng 16 oras 24 minuto at 54 segundo.

Higit na mas maliit ang 5,000 yuan (P36,756.56) na nakuha niya sa 200,000 yuan (higit P146,000( na nagagastos ni Yu sa 500 kalapati niya taon-taon.

Matagal nang ginagawa ang pigeon racing sa bansang Tsina pero dahil sa paglago ng ekonomiya, tinatangkilik na rin ito ng mga mas mayaman.

Aabot na sa 400,000 ang miyembro ng Chinese Pigeon Association, higit na mas malaki sa nasa 10,000 noong 1980, ayon sa kanilang bise presidente na si Huang Jian.

Samantala, sa sentro ng paligsahan na Belgium, aabot sa 20,000 ang bilang ng mga lumalahok sa pigeon racing.

Karamihan ng pondong napupunta sa laro ay galing sa mga mayayaman na lumalahok dito.

Nitong Nobyembre, napabalita ang isang Chinese collector na nagbayad ng 1.6 milyong euros (P98 milyon) para sa racing pigeon sa isang auction.

May iilan din umanong breeder na nagpapasubasta ng kanilang ibon para tumaas ang kanilang market value.

Nitong Nobyembre, bumiyahe ang isang Hangzhou-based breeder na si "Ying" pa-Beijing para sa isang auction, dito niya binili muli ang anim sa kaniyang mga kalapati na nanalo sa mga karera.

Hindi umano napag-isipan ni Ying ang ginastos niya para sa mga ito. Aabot sa 15,000 (P 110,000) hanggang 50,000 yuan (P367,000) ang gastos niya para sa isang kalapati.

"I'm so in love with pigeons. I love them so much. In my heart, pigeons come first and my wife and children second," aniya.

-- Isinalin mula sa ulat ng Reuters