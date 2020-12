Koala sumabit matapos subukang kainin ang dahon ng plastik Christmas tree

Nagulantang ang isang pamilya sa Australia nang may madatnan na koala na nakasabit sa kanilang Christmas tree.

Nakita nila ang koala, na nagnangalang Daphne, na tila nabubuhol ang katawan sa mga ilaw at sinusubukang kainin ang plastic na dahon ng Christmas tree

"I thought one of my kids put a soft toy in there, but it was a live one," ayon kay Amanda McCormick, residente.

Agad na pinakawalan sa pinakamalapit na bush ang koala ng isang rescue team na tila hindi nagulat sa karanasan nito.

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France Presse

