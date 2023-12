Arestado ang senior citizen na kumuha ng police clearance at napag-alamang may warrant of arrest pala sa kasong rape.

MAYNILA — Inaresto ng Novaliches police sa Quezon City ang isang senior citizen na kumuha ng police clearance at napag-alamang may warrant of arrest pala sa kasong rape.

Base sa initial report ng pulisya, nag-apply para sa police clearance sa Novaliches Police Station 4 ang 64 anyos na lalaki nitong Martes. Nang iberipika ng police personnel sa kanyang pangalan, may nakita silang standing warrant of arrest noon pang 2019 sa Baguio City.

Ayon kay PCapt. Melchor Tomulto ng Novaliches Police Station 4, maaaring hindi alam ng lalaki na naka-alerto sa mga police station ang kanyang pending arrest warrant.

“Kumukuha siya ng national police clearance para requirement niya sa pag-apply ng trabaho as construction worker. Ngayon, as a requirement, kailangan niya ng police clearance,” ani Tomulto.

Dagdag niya, pamangkin ng dating live-in partner ng suspek ang nagsampa ng kaso.

“Vinerify namin sa court na talagang hindi kami nagkakamali sa pangalan niya, sa identity ng tao. Nagtugma naman sa validation namin,” sabi ni Tomulto.

“Sinasabi niya na hindi niya alam na nag-pursue pala ang kaso sa kanya.”

Itinanggi ng lalaki ang mga paratang sa kanya at humihingi ng tulong para makapagpiyansa siya. Nasa P200,000 ang nirekomendang bail ng Regional Trial Court 4 ng Family Court of Baguio.

Police clearance na lang ang kanyang kulang para makapagtrabaho bilang construction worker. Ikinagulat daw niya na may isinampang kaso laban sa kanya.

“Hindi ko ine-expect na may kaso ako. Kasi kung may kaso ako, hindi ako kukuha ng police clearance dahil parang pinahuli mo ang sarili mo di ba?” sabi ng suspek. “Alam kong wala akong kaso kaya kumuha ako ng [police clearance].”

“Sana, kung mayroon akong malalapitan, mas okay. Kasi wala naman akong financial na ganoong kalaki. Pangalawa, may edad na tayo. Kaya ‘yun na lang ang inaano ko, kung may mahingan ng tulong, makahingi,” dagdag niya.

Hinala niya na ang kanyang dating live-in partner ang nasa likod ng pagsampa ng kaso ng pamangkin nito para matuloy ang pakikipaghiwalay ng dating kinakasama sa kanya.

“May duda na ko na magkakabalikan sila ng asawa niya kaya gumawa siya ng kuwento para ma-pull out ako sa bahay na ‘yun,” aniya.

Nakakulong ngayon sa Novaliches Police Station 4 ang suspek.

