BEIJING - Pinagmulan ng samu't saring memes at mga espekulasyon ang retrato ng kakaibang mala-cube na bagay na nakita umano ng isang Chinese rover sa malayong bahagi ng buwan.

Nakuhanan ng retrato ng Yutu-2 ang isang "cubic object" 80 metro mula sa lokasyon nito, ayon sa Our Space, isang Chinese government science website.

Gamit ang hashtag na "Yutu's latest discovery," iba't ibang memes ang nagpakita sa paggulong ng rover tungo sa mga bagay na tila nakikita sa simbolo ng Communist Party.

"It's space junk left behind by the U.S.," sabi ng isang Chinese internet user sa isang social media post.

"Get a bit closer, and you'd see it's a nucleic acid test site for COVID-19," dagdag naman ng isang netizen.

"It's the home of aliens!" sabi rin ng isa pang netizen.

Ang ilan naman, sinabi na boulder lang ito.

Sakop ng Yutu, o "Jade Rabbit" sa Chinese, ang 80 metro sa loob ng 2 hanggang 3 lunar days, ayon sa Our Space - o kaya 2 hanggang 3 buwan sa Earth.

Ipinapatakbo ang robotic rover sa Von Karman Crater sa South Pole Aitken Basin magmula ng deployment nito noong Enero 2019.

Ang mission umano ang pinakauna sa bahaging iyon ng buwan.

Ang malaking bahagi ng madilim na parte ng buwan ay hindi nakikita mula sa Earth sapagkat "tidally locked" dito ang buwan.

-- Isinalin mula sa ulat ng Reuters