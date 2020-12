Lalaking obese ginamitan ng crane para tanggalin sa bahay sa France

Gamit ang container, inflatable cushion, at nasa 50 rescuer, in-evacuate si "Alain P.," isang lalaking morbidly obese, sa kaniyang bahay sa Perpignan, France. Guillaume Collard/Handout via Reuters.

PERPIGNAN, France - Matinding diskarte ang kinailangang gawin ng ilang rescuer sa bansang ito para mai-evacuate ang isang lalaking may morbid o matinding obesity mula sa kaniyang apartment nitong Martes, ngayong hindi siya makagalaw sa kaniyang bahay dahil sa aksidente.

Gamit ang container, inflatable cushion, at nasa 50 rescuer, in-evacuate si "Alain P.," isang 52 anyos na lalaking may timbang na 250 hanggang 350 kilograms, sa kaniyang bahay sa Perpignan, France.

Binuhat si Alain P. gamit ang isang malaking container at kinailangan pang baklasin ng mga rescuer ang ilang bahagi ng bahay para makapasok. Gumamit din sila ng inflatable na cushion para buhatin ito.

Hindi makagalaw ang lalaki matapos mahulog sa kaniyang kama.

Ilang buwan mananatili sa ospital ang lalaki para tugunan ang mga pangangailangan at matulungan itong magbawas ng taba sa katawan.

Unang sinubukang i-evacuate si Alain P. noong Disyembre 2019 pero nabigo ito matapos tanggihan ng lalaki ang operasyon sa takot na baka maalis sa kaniya ang kaniyang tinitirhan.

Tinulungan ng mga rescuer ang lalaki na makalabas, ayon kay Mustapha Sebanne, head doctor ng Montpellier's emergency services.

"He's scared of this extraction. We understand, and now we've worked with him to get him in the right frame of mind. There's a form of trust between us," ayon kay Sebanne.

(Natakot siyang alisin. Naiintindihan naman namin at nakipagtulungan kami sa kaniya na mapunta siya sa tamang palagay. Ngayon, may uri na kami ng tiwala sa isa't isa.)

-- Isinalin mula sa ulat ng Reuters