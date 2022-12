Job opening: Rat czar ng New York, sweldo P9M kada taon

NEW YORK - Kung mahilig ka pumatay ng daga, maaaring ikaw ang maging bagong rat czar ng New York City.

Nitong Miyerkoles (New York local time), nag-anunsyo ang administrasyon ni New York Mayor Eric Adams ng job listing para sa "Director of Rodent Mitigation", kung saan pwede mabayaran ng $120,000 hanggang $170,000 kada taon.

Katumbas ito ng P6.7 million hanggang P9.5 million.

"Do you have what it takes to do the impossible?" ang makikita sa isang advertisement, na naghahanap ng "marahas na pagtatrato" sa mga daga. Ayon pa sa ad, naghahanap ang lungsod ng "general aura of badassery."

Kinakailangan umanong may bachelor's degree at experience sa urban planning, project management o government ang matatanggap. Kailangan ding may kakayahan sa spreadsheets.

Pero ang pinakailangan umano ay ang "matinding determinasyon at killer instinct sa pagpuksa sa walang humpay na populasyon ng daga sa New York City."

Mga daga ang isa sa mga salot sa pamumuhay sa pinakamalaking metropolis sa Estados Unidos. Kadalasan sila nakikita sa subway tracks at sa mga basurahan.

Kasing dami umano sila ng populasyon ng tao sa naturang lungsod, pero ito'y pinabulaanan ng local statisticians.

Matatandaan na ang sikat na English novelist na si Charles Dickens ay nagreklamo sa dami ng daga sa New York noong 1842.

Noong 2015, sumikat ang isang daga sa internet matapos makuhanan ito ng video na may pizza sa bunganga habang naglalakad sa hagdanan ng isang subway station.

Milyon-milyong dolyar na ang nagastos ng lungsod para mapuksa ang mga daga. Kabilang sa mga pinaggastusan ay birth control at vermin-proof trash cans.

Noon 2019, inilantad ang isang makina kung saan nilunod ang ilang mga daga sa isang alcohol-based liquid.

May"Rat Academy" din ang New York, kung saan tinuturuan ang mga residente ng rodent prevention methods.

Pero laganap pa rin ang mga daga sa lungsod.

Ngayong taon, higit 21,500 na ang naitawag na mga daga sa city hotline, mas madami kumpara noong 2021 kung saan 18,000 ang na-i-report.

"There's NOTHING I hate more than rats," ani Mayor Adams sa isang tweet nitong Huwebes.

Para sa mga aplikante ng rat czar, "your dream job awaits", aniya.- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse

