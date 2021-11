Sa pangalawang pagkakataon, isang buntis na opisyal sa New Zealand ang nagbisikleta upang maisugod ang sarili sa ospital para manganak.

"Big news! At 3.04am this morning we welcomed the newest member of our family. I genuinely wasn’t planning to cycle in labour, but it did end up happening," ani New Zealand Member of Parliament Julie Anne Genter.

Ayon kay Genter, hindi pa masyadong matindi ang mga contractions na kanyang nararamdaman noong umalis siya sa bahay ng alas dos ng madaling araw.

Nagbisikleta siya ng 10 minuto bago nakarating ng ospital. "They were 2-3 min apart and picking up in intensity by the time we arrived 10 minutes later," aniya.

""Amazingly now we have a healthy, happy little one sleeping, as is her dad," dagdag niya.

Hindi ito ang unang pagkakataon na nagbisikleta si Genter papuntang ospital para manganak.

Noong 2018, pinili din ni Genter na magbisikleta papuntang ospital dahil hindi na raw sila kasya sa sasakyan.

Isinalin mula sa ulat ng Reuters