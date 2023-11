Kuha ni Denny Müller sa Unsplash

GENEVA, Switzerland - Inamin ng Swiss police ngayong Lunes na nagbigay sila ng halos 10,000 maling multa sa loob lamang ng isang buwan sa kabisera ng Bern dahil sa mga sirang speed camera.

Dahil sa isang error sa software, apat na bagong speed camera ang umipon ng napakaraming infraction na ang pulis mismo ay naghinala na may mali.

Sa kabuuan, 9,604 na maling speeding report ang naitala sa pagitan ng Setyembre 12, 2023 at Oktubre 19, 2023. Ayon sa pulisya ng Bern, lahat ng mga kinauukulan ay makakatanggap ng sulat sa mga darating na araw at humigit-kumulang 6,000 na bayad na multa ang ibabalik.

Napansin ng mga pulis-trapiko ang higit sa average na bilang ng mga paglabag sa bilis sa apat na lokasyon, kung saan ang mga camera ay gumagamit ng partikular na 2.2-metro na configuration, habang "parami nang parami ang mga taong naapektuhan ang lumapit" na may mga alalahanin.

Hiniling ng pulisya sa Federal Institute of Metrology na magsagawa ng mga pagsusuri, at dito nakita na masyadong mataas ang sinusukat na bilis ng mga dumadaang sasakyan.

""These four devices are the only ones used in Switzerland with this... configuration and, therefore, the only ones affected by this error," sabi ng pulisya.

Isinalin sa ulat ng Agence France-Presse