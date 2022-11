Agaw-atensyon ang Christmas tree sa istasyon ng pulis sa bayan ng Urbiztondo, Pangasinan na gawa sa mga tambutso ng motorsiklo. Courtesy: Urbiztondo police.

Agaw atensyon ang Christmas tree sa istasyon ng pulis sa bayan ng Urbiztondo, Pangasinan na gawa sa mga tambutso ng motorsiklo.

Imbes na itapon ang mga pinitpit na nakumpiskang maiingay na tambutso ng motorsiklo, ginawa itong Christmas tree ng mga pulis.

Ayon sa hepe na si Police Major Allan Abuan, nasa mahigit 10 talampakan ang Christmas tree na binuo mula 40 hanggang 50 na mga tambutso na nilagyan ng mga palamuti.

“Sayang naman kasi nakatambak lang kaya naisip ko na puede sigurong gawing Christmas tree, naghanap kami ng welder, ayun nabuo niya,” sabi ni Abuan.

Sa bayan ng Urbiztondo, mahigpit na ipinagbabawal ang maiingay na tambutso alinsunod sa anti-modified muffler ordinance.

Gawa ang higanteng Christmas tree sa University of Batangas Lipa Campus sa pinagsama-samang higit 4,000 na mga recycle na plastic bottle ng softdrinks at mineral water. Dennis Datu, ABS-CBN News

Samantala, ang naisip na giant Christmas tree ng mga estudyante ng University of Batangas Lipa Campus ay gawa sa pinagsama-samang higit 4,000 na mga recycle na plastic bottle ng softdrinks at mineral water.

“It is part of our mandate of our office, center for business innovations ,we want to encourage the students to be creative ,we want to use their creative thinking to create something out from the recycle bottles. Aside from creativity we want to promote unity kasi hindi namin ito mabubuo without the unity of everyone," ayon sa director ng Center for Business and Innovation ng unibersidad na si Erickson Mendoza.

Halos tatlong linggo itong pinagtulung-tulungan itayo ng mga estudyante na mga miyembro ng mga student government organizations at mga faculty members.

Noong Biyernes ng gabi pinailawan na ang naturang giant Christmas tree na may taas na labinlimang talampakan na sumisimbolo umano sa pagkakaisa .

-- Ulat nina Dennis Datu, ABS-CBN News at Dianne Dy