Deadly wedding: 4 patay sa kasal sa Spain matapos ang away

MADRID, Spain - Apat na tao ang namatay habang 4 naman ang malubhang nasugatan matapos banggain ng kotse ang isang wedding party sa Spain matapos ang isang away.

Arestado na ng pulis ang 3 suspek habang hinahanap ang isa pa.

Nag-umpisa ang away madaling araw ng Linggo sa isang restaurant kung saan ginanap ang kasal sa Torrejon de Ardoz, 25 kilometro ang layo sa Madrid.

Matapos ang away, binangga ng kotse ang mga bisita sa kasalan bago humarurot paalis.

"When we arrived on the scene, we found four people had died of multiple fractures," ani Carlos Polo, pinuno ng Madrid emergency services.

Inilipat na sa ospital ang 4 pang sugatan, ani Polo.

Nakita naman ang kotse na ginamit sa pag-atake 50 kilometro kung saan nangyari ang krimen, at inaresto ang 3 nakasakay dito.

Ayon sa local media, kasama sa naaresto ang isang ama at dalawa niyang anak.

Isinalin sa ulat ng Agence France-Presse