Nagsama-sama ang 178 na kataong pare-parehong may pangalan na "Hirokazu Tanaka" sa Tokyo, Oct. 29, 2022, para masungkit ang Guinness World Record para sa "largest gathering of people with the same first and last name". Tomohiro Osaki, AFP

Mahirap tandaan ang pangalan ng mga bagong kakilala sa isang party — maliban na lang sa isang pagtitipon sa Tokyo noong Sabado, kung saan lahat ng 178 na bisita ay magkakapangalan na Hirokazu Tanaka.

Tinalo ng grupo ang world record na naitala nang magsama-sama ang 164 na Martha Stewarts.

Mula sa magkakaibang katayuan sa buhay ang mga Hirokazu Tanaka na nagtangkang basagin ang world record, kabilang na ang isang 3-taong gulang at isang 80-anyos na nagbiyahe pa mula Hanoi.

Suot ang magkakatulad na T-shirt kung saan nakasulat ang kanilang pangalan, umupo ang 178 na Hirokazu Tanaka sa isang teatro nang 5 minuto, ayon sa Guinness rules, bago idineklara ng isang opisyal na nakamit ang bagong record.

"Congratulations on your achievement!" sabi ng hurado.

Isa itong dream come true para sa 53-anyos na si Hirokazu Tanaka na siyang nagtipon sa kaniyang mga kapangalan matapos ang ilang taon na pagsisikap at dalawang sablay na tangkang gumawa ng bagong world record.

"I never expected we would achieve such a ridiculous record," sabi niya. Dagdag niya, nagtagumpay ang mga Tanaka na magbigay ng "example of silliness".

Ang Guinness World Record para sa pinakamalaking pagtitipon ng mga taong may parehong first at last name ay dating hawak ng 164 na indibidwal na may pangalang Martha Stewart na nagsama-sama sa isang TV show sa New York noong 2005.

Taong 1994 naman nang mabalitaan ni Tanaka ang isang baseball prodigy na may pangalan ding Hirokazu Tanaka. Dahil dito, nakaramdam umano siya ng labis na saya sa pangalang dating akala niya ay hindi espesyal.

Mula noon, hinanap niya ang mga kapangalan at sinimulan ang "Hirokazu Tanaka campaign", na lumago sa isang grupong minsan na ring naglabas ng isang kanta tungkol sa kanilang kakaibang pagkakaibigan.

May kaniya-kaniyang alyas ang 178 na miyembro ng grupo na batay sa kanilang hobby, trabaho o paboritong pagkain. Binansagan naman nila ang kanilang founder bilang si "Semi-Leader."

Nang magsama-sama nitong Sabado, isa-isang inanunsyo ang kanilang nicknames, kabilang ang "Sunglasses", "Chewing Gum" at "Triathlon".

"It's a strange feeling, being awarded a Guinness record just because of my name," sabi ni "Hot Pot" Tanaka.

"I would've thought the award was meant to recognize a particular effort," sabi naman ng isa 21-anyos na bomberong Tanaka.

"I'm just grateful to my parents."

Bago nagtagumpay, 2 beses nabigo ang grupo na talunin ang mga Martha Stewart. Noong 2017, 87 lang sa kanila ang nagpakita.

Pero nagkaroon sila ng pag-asa nang klaruhin ng Guinness na basta "Hirokazu Tanaka", hindi na mahalaga kung medyo magkakaiba ang Japanese characters na ginagamit para isulat ang kanilang pangalan.

"It's not like I had a huge rivalry towards the Martha Stewarts," sabi ni "Earring" Tanaka, isang 46-anyos na systems engineer.

"Rather, Martha Stewarts pioneered this record... so I'd consider them our kindred spirits, even though we've never met."

Gayunman, hindi lahat ng Hirokazu Tanaka ng grupo ay nakadalo noong Sabado.

Kuwento ni Suzuko Tanaka, 75, namatay ang kaniyang anak na si Hirokazu dahil sa COVID-19 noong nakaraang taon.

Lagi umanong excited na umattend sa mga event ng grupo ang kaniyang anak na binansagang "Mini Van" Tanaka dahil sa hilig sa naturang sasakyan.

"He would have been happy today."

— Isinalin mula sa ulat ni Tomohiro Osaki, Agence France-Presse