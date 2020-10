Antipolo gumagamit ng mga aso para sa COVID-19 detection

Ayon sa K9 expert na si Gerry Tabares, sinimulan nang gamitin ang K9 units sa Saudi Arabia at Finland para sa COVID-19 detection. Screengrab

MAYNILA — Hindi lang basta bantay ang mga K9 units sa COVID-19 testing facility ng Antipolo City dahil katulong din sila ng mga nurse at doktor.

Ang ilang K9 units kasi ng siyudad, trained para malaman umano kung positibo ang isang tao sa COVID-19 sa pamamagitan ng kanilang pang-amoy.

Kaya’t bago pa sumalang sa aktuwal na antibody o RT-PCR swab test ang pumupunta sa testing facility, pinaaamoy muna ang mga sinuot na mask sa mga K9 unit.

"We are hoping po na sana maging matagumpay ang gagawing pag-aaral na ito. Around 1,000 ang target na ma-test. They use itong face mask natin saka yung t-shirt na pinagpawisan ng pasyente na positibo sa COVID-19," ani Antipolo City Mayor Andeng Ynares.

Ayon kay Ynares, magiging laman ng pag-aaral ang lahat ng makukuha nilang datos simula ngayong Biyernes

Umaasa silang makakatulong ito sa problema ng kakulangan sa testing dahil bukod sa mas mabilis na detection, mas mura rin ito.



"Talagang agresibo ang pamahalaang siyudad ng Antipolo na ma-test talaga ang mga tao rito sa amin. Recently lang nga pati mga public school teachers, but also the private school teachers ay tine-test namin," ani Ynares.

TRAINING

Puspusan ang 4 na buwang training sa mga K9 Belgian Malinois na kabilang sa pamilya ng mga bihasa sa explosive detection.

Ayon sa K9 expert na si Gerry Tabares, sinimulan nang gamitin ang K9 units sa Saudi Arabia at Finland para sa COVID-19 detection.

"Yung K9 ginagamit for other disease also such as cancer, malaria... So pwede rin sa COVID... So sabi namin kung kaya nila, kaya rin natin dito," ani Tabares, presidente ng Universal K9 Training & Services.

Napatunayan na rin anya ang gamit ng K9 units sa larangang medikal.

"According to studies abroad nagre-range to 95 to 97 percent ang accuracy so we can get rid of the shotgun approach ng testing. Those persons na nag-indicate ang aso sa mask nila o sa pawis nila, doon i-compliment."

Pero ayon sa epidemiologist na si Dr. Rontgene Solante, wala pang sapat na ebidensya para masabing epektibo ang canine dogs sa pag-detect ng COVID-19.

"I don’t think there is a good and acceptable evidence that support the ability of canine dogs to detect the presence of COVID-19 in infected individuals," sabi ni Solante.

Binalaan rin niya ang siyudad na posibleng may makalusot na COVID-19 positive sa mga K9 units na pwedeng maging banta sa kalusugan ng iba.

"It may falsely not detect those who have actual infections and falsely cleared by the canine dogs, that can be dangerous… They need to do baseline studies on how sensitive canine dogs detect COVID positive cases," anang doktor.

"Even RT-PCR which is highly sensitive can miss a positive case, how much more just the smell of canine dogs?" pagtataka ni Solante.

