Posible pala! Pink na pineapple tumubo na sa Costa Rica

Larawan mula sa Pinkglow Pineapple

MAYNILA — Pink na ang pinya sa isang bahagi ng Costa Rica, matapos ang 15 taon na pagsasaliksik para mabago ang kulay ng prutas.

Naging pink ang pineapple sa pamamagitan ng bioengineering, ayon sa Global Knowledge Center on Crop Biotechnology.

Ayon sa ahensya, ang Pinkglow™ Pineapples ay mayroong lycopene, na nakatulong sa pagbabago ng kulay ng pinya. Ang lycopene din ang nagbibigay ng pulang kulay sa kamatis o pakwan.

Ang kakaibang pinya ay pinatubo ng Del Monte sa Costa Rica, kung saan akma ang klima’t lupa para sa nasabing prutas.

Anila, tinatanim ang mga pineapple crowns sa lupa na may masarap at kakaibang lasa na may “notes of candy pineapple aromatics, and are also less sour than a traditional pineapple, juicier and sweeter in taste.”

Ayon sa kompanya, umabot ng 15 taon ang proseso ng pagsasaayos nila ng produkto at bukas na ito ngayon sa merkado.

