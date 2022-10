Sinuko ng isang professional burglar sa Bangladesh ang kaniyang sarili sa pulisya dahil sa pangambang kuyugin ng mga nais pumigil sa kaniya.

Nilooban ni Yasin Khan, 40 anyos, ang isang saradong grocery store sa southern Barisal city nitong Miyerkoles para magnakaw ng mga paninda, ayon sa local police chief na si Asad uz Zaman.

Paalis na sana ang kawatan nang mapansin niyang maliwanag na at nagsimula nang magpunta ang mga tao sa pamilihan, sabi ni Zaman sa Agence France-Presse nitong Biyernes.

Nang sugurin ng mga tao si Khan, tumawag siya sa pulisya para ma-rescue.

"We went to the shop and brought him out and took him in our custody before the mob could touch him," ani Zaman.

"I have never seen such an incident in my career," dagdag niya.

Ayon sa may-ari ng tindahan na si Jhontu Mia, may dala-dalang bag ng mga mahahalagang gamit ang suspek pero hindi ito makatakas.

Naaresto si Khan at dinala sa kulungan matapos umamin sa panloloob. Nadiskubre ring nasangkot ang suspek sa iba't ibang kaso ng nakawan sa lugar.

— Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse