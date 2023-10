Shengpengpeng Cai, Unsplash



Nahuli ang isang 22-anyos na lalaki nang magpanggap ito bilang mannequin para magnakaw sa isang tindahan ng alahas sa isang shopping center sa Warsaw, ayon sa kapulisan ng Poland nitong Huwebes.

Pagpasok sa isang tindahan ng damit, nagsuot ng panibagong damit ang lalaki at tumayo sa harap ng bintana na tila mannequin upang linlangin ang mga guwardiya at surveillance cameras, ayon kay Robert Szumiata, spokesman ng Warsaw police.

Matapos magsara ang shopping center, nakuha ng lalaki ang alahas na naka-display sa isang stand. Nahuli siya kalaunan.

“We’d never seen anything like it,” dagdag ni Szumiata sa AFP.

(Ngayon lang kami nakakita ng ganito.)

Maaaring makulong nang 10 taon ang lalaki.

— Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse