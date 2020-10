VIRAL: Pusa ‘nakipagluksa’ sa burol ng amo

Nang masawi ang lolo ni Ira Lanuza Villagracia noong Oktubre 14, laking gulat nilang pamilya nang biglang dumating sa burol ang pusang si ‘Apang’ na paborito ng kaniyang lolo.

Limang bloke ang layo ng pinagdarausan ng burol sa tinitirhan ng pusa at mag-isa lang itong nagtungo roon, kuwento ni Villagracia, na mula Trece Martires, Cavite.

Habang nasa burol, umakyat ang pusa sa kabaong at nang alisin ay nanatili na lang sa tabi ng ataul. Ayon kay Villagracia, wala rin itong ganang kumain at tila malungkot ang hitsura.

“Nagulat ‘yong kaptid ko, kusang pmunta do’n [ang pusa] wala naman nagdala sa kanya... Then umakyat siya sa kabaong ni lolo then binaba lang ng kapatid ko, since then ‘di na sya umalis do’n katabi ng kabaong.”

Dagdag pa ni Villagracia, nang malibing na ang kaniyang lolo noong Sabado, saka lang umuwi ng bahay at kumain ang pusa.

“Lahat po ng bumisita sa burol ni lolo na-touch sa ginawa ni Apang kasi buti pa ‘yong pusa niya pumunta sa burol pero ‘yong ibang kamag-anak ni lolo hindi pumunta, ‘yon po ‘yong nakakalungkot. Kasi kung sino pa ‘yong pusa, ‘yon pa talaga ang tunay na may malasakit kay lolo.”

Sa panayam ng ABS-CBN News, kinuwento ni Villagracia na mula nang ampunin ng kaniyang tiyahin si Apang, lagi itong kasa-kasama noon ng kaniyang lolo, na sa tuwing kakain ito’y binibigyan din ang pusa.

“No’ng nabubuhay pa daw si lolo, even his own burger binibigay niya kay Apang. Ito ay isang nagpapatunay kung gaano ka-loyal ang isang pusa sa kanyang amo,” ani Villagracia kay Apang na higit 2 taon nang alaga ng pamilya.

NAGLULUKSA BA ANG MGA HAYOP?

Maaaring nakararanas ang mga hayop ng emosyong katulad ng grief o dalamhati ngunit ayon sa animal behavior expert na si Brad Feliciano, hindi ibig sabihing nagluluksa talaga ang mga ito.

Aniya, nakaugat ang nararamdamang kalungkutan ng mga hayop sa biglaang pagbabago sa kanilang mga routine o nakagawian, gaya ng pagkawala ng kapwa hayop o taong madalas makasama. Anumang kalungkutan na nararamdaman ng hayop ay kaakibat ng biglang pagkawala ng malaking bagay na bahagi noon ng pang-araw-araw na buhay nito, dagdag ni Feliciano.

Watch more in iWant or TFC.tv

Ulat ni Bryan Reyes, ABS-CBN News