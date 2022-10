BUENOS AIRES, Argentina — Kapag naghiwalay ang mag-asawa, kanino mapupunta ang kanilang mga aso?

Ito ang dinesisyunan ng isang family court sa Argentina matapos maghiwalay ang isang mag-asawang may 2 aso.

Walang anak ang mag-asawang sina Amorina Abascoy, 47, at Emmanuel Medina, 42, na nagkasama ng 15 taon.

Ayon sa korte, mapupunta ang asong si Popeye kay Abascoy habang ang isa pang aso na si Kiara ay mapupunta kay Medina. Pwede ring magpalit ang 2 aso ng tinutuluyan paminsan-minsan.

Hindi naman inilabas ang detalye ng desisyon kung paano aayusin ng fur parents ang maaaring pagtatalo sa pagkain ng 2 aso. Ayon sa abogado, pinapakain ni Medina ng empanada si Kiara, 9, habang healthy diet naman ang pinapakain ni Abascoy kay Popeye, 6.

"We didn't have children, so our dogs are our babies. It's a pure and noble love," ani Medina.

— Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse