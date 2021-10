Gamit ang malaking kaldero, namangka ang mag-nobyo sa India para makarating sa kanilang wedding venue, nang bahain ang bahagi ng Kerala noong Lunes.

VIDEO A couple in India's southern state of Kerala use a large cooking pot borrowed from a temple to get through floodwaters and reach their wedding venue pic.twitter.com/fYk82XTD7Q — AFP News Agency (@AFP) October 18, 2021

Nanghiram ng kaldero sa local temple ang mag-nobyo at nag-hire ng dalawang lalaki para itulak ito, batay sa mga kuha na nag-viral sa social media.

"It has turned into a wedding which we never imagined," sabi ng bride sa local media channel Asianet matapos ang kasal.

Bahagyang binaha ang kanilang wedding venue. Gayunman, ikinasal pa rin sila sa maliit na seremonya.

"Should have booked a boat instead of a car..." sabi ng isang lalaki sa background ng isang video na nag-viral.

Parehong healthcare workers ang bagong-kasal, ayon sa mga ulat.

Namatay na ang aabot sa 27 katao sa lugar dahil sa mga pagbaha at landslide na dala ng malakas na pag-ulan.

Lumubog din sa tubig-baha ang ilang sasakyan matapos ulanin ang Kerala nitong nakalipas na 4 araw.

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse