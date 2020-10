Para iwas-leptospirosis: Marikina mamimigay ng pera kapalit ng nahuhuling daga

MAYNILA - May alok na cash reward ang Marikina City para sa mga residenteng manghuhuli ng mga makikitang daga at itu-turnover ang mga ito sa lokal na pamahalaan, sa layuning maiwasan ang leptospirosis sa lugar.

Sa Huwebes, Oktubre 15 ilulunsad ang "Kampanya Kontra Lepto: Daga Mo Palit Cash" program, at magtatagal ito ng dalawang araw.

Nitong 2018, aabot sa 12 kaso ng leptospirosis ang naitala sa lungsod habang wala namang kasong naitala noong 2019.

Pero mula Enero hanggang Oktubre, naitala ang 2 hinihinalang kaso ng leptospirosis sa lungsod.

"For 2020, may dalawang suspects—16 at 39 yo. Wala pang confirmatory tests,” ani Marikina Vice Mayor Marion Andres.

Dapat dalhin sa City Environment Management Office ang mga daga at kapalit nito, makakatanggap ng pera ang mga residente.

"At the exact area, papalitan po sila ng cash. Mayroon tayong disinfection team. We want to make sure na habang tayo nagbibigay ng mga programang ito, magbibigay tayo ng alcohol sa lahat ng participants," ani Andres.

"We are finalizing the guidelines magkano—per kilo ba o per size ba," dagdag niya.

Ililibing sa bakanteng lote sa CEMO ang mga daga.

Naglagay na ng mga mouse trap sa Barangay Barangka ang residenteng si Alfonso Geronimo Jr.

Limang daga ang nahuli nina Geronimo noong nakaraang linggo. Ngayon, dalawa ang nahuhuli niya, na itu-turn over sa CEMO.

"Pagkaumuulan. Naglalabasan mga daga. Nanghuhuli kami. May hulihan kami ng daga. Pinapatibungan namin para mahuli siya. Pag may makita akong daga, hinahanda ko na ang kulungan,” ani Geronimo.

"Naggagloves ako. Kasi baka biglang may sugat pala ako, hindi ko alam," dagdag niya.

Naging maingat din ang mga residente ng Barangay Barangka matapos mamatay sa hinihinalang leptospirosis ang isa sa mga residente sa lugar nitong Oktubre, ayon kay Barangay Secretary Danmar Diorico.

"It’s under surveillance. We immediately reported this to city health office. Natugunan naman din at natulungan ang family ng victim. Yung area medyo maraming daga sa mga kanal kanal,” ani Diorico.

“Nakaramdam ng signs and symptoms ang patient. Nilagnat, inubo, nagvomit. We thought it’s a sign of COVID-19. Nagswab testing at inadmit sa hospital,” dagdag niya.

Bukod sa panghuhuli ng mga daga, nagsasagawa rin ng mga clean-up drive ang mga residente. May mga information drive rin ang barangay.

"This is not a joke. This is a serious problem that we have to address collaboratively. Hindi cash ang habol ng tao. At the end of the day, they are like, oo nga, andaming daga. It’s about time maalis na siya," ani Diorico.

Payo ng LGU na umiwas sa pag-anod o paglangoy sa tubig-baha at gumamit ng mga boots at mga guwantes kapag kailangang lumusong at i-drain ang mga tubig-baha para mapanatili ang kalinisan sa mga kabahayan.