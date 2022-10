Pekeng LET examinee sa Pagadian, timbog ng NBI

Huli ang isang babaeng tumangkang kumuha ng board exam para sa mga guro, sa Pagadian City noong Oktubre 2, 2022. Ayon sa awtoridad, nakababatang kapatid niya ang rehistradong examinee pero nakiusap umano itong siya ang kumuha ng exam. Retrato mula sa National Bureau of Investigation.



MAYNILA - Inaresto ng National Bureau of Investigation ang isang babae matapos madiskubreng hindi siya ang nakarehistro para kumuha ng Licensure Examination for Professional Teachers sa Pagadian City.

Ayon sa ulat ng NBI, inaresto si Monaida Dimakaling noong Okt. 2 matapos mapansin ng proctor na magkaiba ang itsura ni Monaida at ng babaeng nasa larawang kakabit ng Permanent Examination and Registration Record Card (PERRC) at Notice of Admission (NOA) na nakapangalan sa isang Nazia Dimakaling.

Habang iniimbestigahan ang insidenteng nangyari sa Pagadian National High School Danlugan Campus, umamin umano si Monaida na hindi siya ang dapat na kumuha ng exam kundi ang kaniyang nakabababatang kapatid na si Nazia.

Inamin umano ni Monaida na sinabihan siya ng kapatid na siya ang kumuha ng exam kapalit nito.

Nakuha mula kay Monaida ang ilang mga ID card na lahat ay nakapangalan kay Nazia.

Kinasuhan si Monaida ng falsification of official document alinsunod sa Article 172 ng Revised Penal Code.

Kinasuhan na rin si Nazia na sa kasalukuyan ay hindi pa nahuhuli.

