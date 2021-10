MAYNILA - Ryan Reynolds, is that you?

Agaw-pansin sa live stream ng huling araw ng certificate of candidacy (COC) filing para sa Halalan 2022 ang isang lalaking naka-maskara ng hero-mercenary na si "Deadpool."

Pero imbes na si Wade Wilson sa X-Men comics, siya pala ay si Julian "Ded Pul" Navarra na tatakbo umano bilang independent candidate sa pagkasenador.

Ginaya rin ni Navarra ang karaniwang pose ni Deadpool.

Ngayong Biyernes ang huling araw ng paghahain ng kandidatura sa 2022 National Elections, na gagawin sa Mayo 9 ng susunod na taon.

Nagpatupad ng iba't ibang protocols ang Comelec sa pagsasaalang-alang ng COVID-19 pandemic.

Isasalang pa ng poll body kung sino ang mga nuisance at di nuisance sa mga naghain ng kandidatura.