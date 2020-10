Swerte! Mga nanlilimos sa France nanalo sa lotto gamit ang regalong scratchcard

BREST, France - Nanalo ang apat na nanlilimos sa France sa lottery gamit ang scratchcard na ibinigay lang sa kanila, ayon sa French lottery operator FDJ nitong Martes.

Aabot sa 50,000 euro (PHP 2,842,017) ang napanalunan ng apat na lalaki nang ibigay ng isang gambler ang kaniyang scratchcard.

Nanlilimos sa labas ng isang lottery shop sa silangang bahagi ng lungsod na ito ang apat na lalaki nang iabot sa kanila ng isang customer ang scratchcard na ibinili lang niya sa halagang 1 euro (PHP 56.83)

"What a surprise for the four young men when they discovered a win not of five euros, but of 50,000 euros," ayon sa FDJ.

Patas na pinaghatian ng apat ang napanalunang premyo, ayon sa FDJ.

"They were dumbfounded, but lucid," sabi ng isang tagapagsalita sa Agence France-Presse.

Dagdag nila, tila wala pang plano ang apat na lalaki sa kung ano ang gagawin sa pera, maliban sa agarang paglisan sa naturang bayan.

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse