Lalaking lumaklak ng alak kapalit ang P20,000, nasawi

Patay ang isang 29-anyos na construction worker matapos uminom ng isang bote ng alak sa bayan ng Villanueva, Misamis Oriental Lunes ng gabi.

Ayon sa pulisya, pumayag ang biktima sa hamon ng kaniyang kaibigan na ubusin ang isang malaking bote ng alak sa loob lamang ng 20 segundo kapalit ang premyong P20,000.

Naubos niya umano ang alak pero pagkalipas ng ilang oras ay isinugod ito sa ospital at doon binawian ng buhay.

Dagdag ng pulisya, mayroon nang sakit sa puso ang biktima.

Ayon naman sa pinsan ng biktima, kumasa sa tinatawag na "laklak" challenge para may pampa-check up sa kaniyang ama at makaipon para sa kasal nito ngayong Disyembre.

Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya kaugnay sa insidente. – Ulat ni Hernel Tocmo