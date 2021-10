'Psychic' na bigong magtanggal ng 'sumpa', kinasuhan

Kinasuhan ng isang lalaki sa Amerika ang isang nagpakilalang psychic na nagsabing kaya niyang alisin ang umano'y sumpa sa lalaki sa halagang $5,100.

Ayon sa lawsuit ni Mauro Restrepo, nanghingi siya ng tulong kay Sophia Adams na nagpakilalang "Psychic Love Specialist" dahil hindi siya nasisiyahan sa kanyang relasyon sa asawa.

Sinabi umano ni Adams na may sumpa sa buhay ni Restrepo dala ng galit ng isang ex-girlfriend.

"This bad luck was, according to (Adams), placed on (Restrepo) by a witch hired by his ex-girlfriend," ayon sa kasong inihain sa korte.

Dagdag umano ni Adams, patuloy na mararanasan ni Restrepo ang kasawian sa sarili, sa asawa at sa mga anak hangga't hindi natatanggal ang sumpa.

Nangako naman ang umano'y psychic na magiging masaya ulit si Restrepo kung magbabayad siya ng $5,100 para matanggal ang kulam.

Pero matapos mag-downpayment ng $1,000, wala umanong nakitang pagbabago ang lalaki sa kanyang relasyon sa asawa at patuloy na di makatulog at nakakaramdam ng pagkabalisa.

Sinampahan niya ng kasong fraud si Adams at humihingi ng $25,000 danyos.

