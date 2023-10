Commander, ang aso nila US President Joe Biden at First Lady Jill Biden, ay makikitang nagbabantay sa Truman Balcony ng White House. Michael Reynolds, EPA-EFE.

Commander, hindi ka na kumander dito.

Dahil sa dami ng mga kinagat nito sa White House, inalis na ang aso ni US President Joe Biden na si Commander sa palasyo ng pangulo habang tinitingnan nila ang "mga susunod na hakbang" para sa presidential pooch.

Ang anunsyo ay dumating pagkatapos na iulat ng CNN at Axios na si Commander, na dumating sa White House bilang isang cute na tuta noong 2021, ay mas marami pang nakagat kaysa sa unang naiulat.

Inamin ng Secret Service na 11 sa mga ahente nito ang nakagat na ni Commander ngunit sinabi ng CNN na ang aktwal na bilang ay mas mataas pa rito.

"The President and First Lady care deeply about the safety of those who work at the White House and those who protect them every day," ani Elizabeth Alexander, communications director ni First Lady Jill Biden.

"They remain grateful for the patience and support of the US Secret Service and all involved, as they continue to work through solutions. Commander is not presently on the White House campus while next steps are evaluated."

Walang karagdagang detalye sa lokasyon ni Commander, o kung permanente ang paglipat.

Ang huling pagkakataong nakita si Commander sa White House ay noong Setyembre 30, nang makita siya ng mga photographer sa Truman balcony ng private quarters ng presidente.

Nauna nang sinisi ng mga Biden ang "stressful" na kapaligiran sa White House para sa marahas na pag-uugali ng kanilang mga alagang hayop.

Si Commander ang pangalawa sa mga aso ng pamilyang Biden na pinaalis sa White House dahil sa pagkagat. Una na ring inalis ang isa pang German Shepherd, si Major, upang manirahan kasama ang mga kaibigan ng pamilya sa Delaware.