VIRAL: Mga asong naging kulay pink dahil sa colorant ng amo

Larawan mula kay Lhoris Torres

MAYNILA — Viral ngayon sa social media ang pink na mga aso matapos nilang galawin ang colorant sa kuwarto ng kanilang amo.

Kuwento ni Lhoris Torres sa ABS-CBN News nitong Biyernes, naabot umano ng tatlong aso ang colorant para sa kanilang lip tint and lip scrub business at nakita na lang silang iba na ang kulay nitong Setyembre 28.

"May business po ako which [is] lip tint and lip scrub. And some of my ingredients is tinabi ko lang po d'yan (sa gilid), 'yan po 'yung mga ingredients ko na mga tester," sabi ni Torres.

"And and'yan din po 'yung plastic na may colorant powder ... then September 28, around 9 a.m., in our home town which is Kawit, Cavite, siguro po tulog pa kami naabot po 'ata nila 'yung plastic then nginatngat nila hanggang sumabog yung colorant powder," dagdag pa niya.

Dagdag pa ng residente ng Kawit, Cavite, nagulat na lamang siyang nakakalat ang mga colorant pagkagising niya.

"I woke up at 11:55 a.m. ta's nagulat ako pagtingin ko sa kanila is pink na sila, ando'n yung tuwa at inis ko kasi po grabe 'yung kalat di ko pa kayang linisin mag-isa," saad ng working student.

"And aside do'n I'm worried baka masama sa kanila 'yon, but the colorant powder is edible. But then kailangan ko silang liguan kasi super pink nila," dagdag pa niya.

Ayon kay Torres, sa ngayon ay unti-unti nang nawawala ang colorant sa katawan ng mga aso.

Kumonsulta na rin siya, aniya, sa groomer kung paano ito matatanggal.

"Sa groomer lang po advice nila is pa-groom, pero nanghihinayang po ako sa fur nila so check ko pa po bukas kung matatanggal na siya sa pangalawang ligo."

- Josiah Antonio, ABS-CBN News