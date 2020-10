SUV, motorsiklo, kalabaw nagsalpukan sa Sorsogon; hayop patay, 2 tao sugatan

Sa lakas ng impact, napailalim pa sa Fortuner ang katawan ng patay na kalabaw. Retrato mula kay Karl Lee CK

IROSIN, Sorsogon — Patay ang isang kalabaw, habang sugatan naman ang 2 taong sakay ng motorsiklo, habang hindi naman nasaktan ang isang drayber ng SUV matapos silang magsalpukan nitong Huwebes.

Sa imbestigasyon, nangyari ang aksidente sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Barangay Bolos bandang alas-8 ng gabi.

Sabi ng pulisya, nakatakas sa tali ang kalabaw at biglang tumawid ng kalsada kaya nabangga ito ng motorsiklo at kasunod na SUV.

Suwerteng hindi nasaktan ang driver ng Fortuner na kinilalang si Reynante Pastor, 42, pero labis ang pinsalang tinamo ng kaniyang sasakyan.

Sa lakas ng impact, napailalim pa sa Fortuner ang katawan ng patay na kalabaw.

Sugatan naman ang dalawang sakay ng motorsiklo, kung saan ang isa ay patuloy na ginagamot pa sa ospital.

Ayon pa sa pulisya, posibleng maharap sa reklamong simple imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to properties ang carataker ng hindi naman namalayang nakawala ang tali ng kaniyang alaga mula sa puno ng niyog.

—Ulat ni Karren Canon