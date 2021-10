Muling naghain ng kaniyang kandidatura si Daniel Magtira, na sinabing nuisance candidate ng Comelec sa nakaraang halalan. Noong nagpakilala bilang asawa ni Kris Aquino si Magtira. Mark Demayo, ABS-CBN News.

MAYNILA - Ika nga nila: "laban lang."

Hindi nawawala sa unang araw ng paghahain ng certificate of candidacy ang ilang natatanging aspirant, kabilang na ang isang dati nang tinawag na nuisance candidate.

Muling naghain ng kandidatura si Daniel Magtira, na dati nang kinilala ng Commission on Elections (Comelec) bilang nuisance candidate. Dating nagpakilala si Magtira bilang "mister" ni Kris Aquino.

Ngayong Biyernes, dala-dala niya ang aniya'y lumang campaign materials habang papasok ng Sofitel Tent para maghain ng kaniyang kandidatura sa pagkapangulo.

Naghain din ng kaniyang COC si Laurencio Jun Yulaga, na umano'y "international scientist" na nagsabing kayang tanggalin ang COVID-19 sa pasyente sa pamamagitan ng electrocution.

"Uupo ka lang, 12,000 volts, automatic wala ka nang COVID. 'Yung kuryente pang tao, puro positive, walang negative," he said.

Nais naman ni Alexander Lague ng Green Republican Party na magpatayo ng palikuran para sa lalaki, babae at LGBT sa mga barangay sa Metro Manila kung mananalo siya bilang bise-presidente.

"Bawat barangay tatayuan ko ng banyo at CR, lalo na po iyong leading streets tulad ng Caloocan EDSA to EDSA Heritage Hotel Pasay City. Itong gagawin ko po ay para sa male, female at LGBT kasi ang LGBT ay ano rin ng Diyos...Sa mga farflung barangays, wala naman sigurong LGBT doon. Kung meron man, kaunti lang so bigyan natin ng pansin ang Metro Manila," aniya.

Kasama rin sa tatakbo ang isang nagpakilalang si Dr. Jose Montemayor na tatakbo sa pagkapangulo para sa Halalan 2022.

Pangako niya: tapusin ang korapsiyon, kriminalidad at COVID-19 pandemic.

Napuno naman ng mura ang entablado ng Comelec nang magsalita si dating Pagsanjan Mayor Abner Afuang na tumatakbong senador.

Hindi lang China ang minura ni Afuang kung 'di si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa aniyang maling polisiya nito at masyadong pagpabor sa China.

"Nakakaawa ang bayan... ang Pilipinas nakita ko, province of China. F*** you!" ani Afuang matapos maghain ng kandidatura ngayong Biyernes.

Tatakbo rin sa pagkasenador ang isang Normal Marquez na nangakong ire-representa ang animal lovers at pet owners na tinawag niyang: "pinakamalaking sektor ng lipunan."

Sinabi naman ni Comelec Spokesman James Jimenez na tatanggapin nila ang certificates of candidacy ng mga "nuisance" bets, at mabibigyan sila ng oras para ipaliwanag ang sarili nila.

-- May mga ulat nina Ina Reformina, Jauhn Etienne Villaruel, at Johnson Manabat, ABS-CBN News