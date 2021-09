Isang lasing na lalaki na inakalang nawawala sa kagubatan sa Turkey ay sumali sa isang search party ng ilang oras bago mapagtanto na siya pala ang hinahanap ng mga awtoridad.

Nalasing ang 50 anyos na si Beyhan Mutlu kasama ang kaniyang mga kaibigan nang lumibot ito sa kagubatan at hindi bumalik, batay sa ulat.

Agad idinulog ng mga kasama ni Mutlu ang nawawalang kaibigan sa mga awtoridad na nagsagawa ng search operations.

Tumindi pa ang paghahanap sa lalaki nang kumalat ang balita, at dumami ang mga volunteer na sumama sa search party.

Ilang oras nang sinisigaw ng mga rescuer ang pangalan ni Mutlu nang bigla itong magsabi: "Who are we looking for? I am here."

Ligtas namang napauwi ng pulisya ng lalaki. Hindi malinaw kung paano napasali sa search party si Mutlu.