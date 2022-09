Kinausap ni Colombian senator Alirio Barrera ang ilang reporter matapos dalhin ang kanyang kabayo sa loob ng Kongreso sa Bogota, Setyembre 27, 2022. Jorge Duke, AFP

BOGOTA — Agaw-pansin ang isang mambabatas sa Colombia matapos siyang pumasok sa Kongreso habang nakasakay ng kanyang kabayo.

Ito ay matapos payagan ng Kongreso na magdala ng kanilang mga alagang hayop ang mga mambabatas.

Unang naglibot si Alirio Barrera sa mga kalye ng Bogota sakay ng kabayong si Pasaporte bago siya tumungo sa loob mismo ng Kongreso.

Aniya, dinala niya si Pasaporte upang ipakita ang kahalagahan ng mga kabayo sa mga taong nakatira sa mga kabukiran ng Colombia.

"It is a tribute to the farmers, to the men and women, to the herdsmen who live with horses. To all those people who work in the fields," aniya.

Una nang sinabi ni Senate president Roy Barreras na maaaring magdala ng kanilang mga alaga ang mga mambabatas simula ngayong linggo. Ang Kongreso ng Colombia ang pinakaunang "pet-friendly Congress" sa buong mundo, ayon sa Senate president.

Para kay Barrera, dapat patas ang batas para sa lahat lalo na sa pagdala ng alaga sa Kongreso. "My pet is my horse," aniya.

Hindi naman lahat ng mambabatas ay pabor sa ginawa ni Barrera. Ayon kay Sen. Andrea Padilla, hindi parehas ang pagdala ng aso sa pagdala ng kabayo sa Kongreso at sinabing ang ginawa ni Barrera ay nagpakita ng "immature attitude with which he wanted to ridicule a good decision."

"It is not the same thing to take a dog to the office as a horse. A horse suffers on the asphalt, on the sidewalk, it suffers on these waxed floors," dagdag niya.

— Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse

