Video mula kay Goldie Yabes

Nagkaroon ng kakaibang karanasan kamakailan lang ang camouflage artist na si Goldie Yabes habang binubuo niya ang Laperal White House makeup sa Baguio City.

Sa video na kuha ng 22 anyos na artist habang ginagawa niya ang kaniyang pinakahuling camouflage art sa harap ng kilalang haunted house, nakitang gumalaw ang kaniyang buhok matapos tila may hanging humampas sa kaniyang likod.

Bagaman ikinagulat niya ito, itinuloy pa rin ni Yabes ang kaniyang obra.

Laperal White House camouflage art ni Goldie Yabes. Larawan mula kay Goldie Yabes.

Pero, pag-uwi niya, nakita niya umanong may bakas ng mga kalmot sa kaniyang likod.

Sa kaniyang social media post kung saan ibinahagi niya ang link sa kaniyang YouTube video ng naturang karanasan, na may pamagat na "May Nagparamdam Habang Nagpipinta Sa Haunted Laperal White House", sinabi ni Yabes: "Kayo na bahala if maniniwala kayo or hindi. Basta ako, nagsheshare lang ako ng experiences ko."

"Wala pong namimilit if di kayo maniniwala," dagdag niya sa hiwalay na post.

Itinayo ang Laperal house noong mga 1920's bilang isang rest house. Bukod umano sa mga dating may-ari, may ibang kaluluwa pa araw ang nagpaparamdam sa naturang bahay at mga paligid nito.

Noong nakaraang taon nang umpisahan ni Yabes ang invisible camouflage make-up look kung saan pumupunta siya sa mga magagandang lugar para maitaguyod na rin ang turismo na naapektuhan ng pandemya.

Camouflage art ang tawag sa uri ng isang make-up illusion na ginagamitan ng make-up at face paints.

Nagtatagal ng 4 hanggang 6 oras bago niya matapos ni Yabes ang isang obra.

— Ulat ni Trisha Mostoles