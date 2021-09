Ipinakita ng pulis kung paano itinago ang isang Bluetooth device sa suwelas ng tsinelas. Ayon sa mga awtoridad, 10 katao ang hinuli dahil sa paggamit umano ng mga tsinelas upang makapandaya sa teaching exam. Agence France-Presse



Arestado ang 10 katao sa India sa pagplano na mandaya sa mga teaching exam gamit ang Bluetooth device na ipinuslit sa kanilang mga tsinelas.

Matagal na umanong problema ang pandaraya sa India. Nitong Linggo, pinayagan ang mga pulis na putulin ang internet access habang isinasagawa ang teaching exam para sa 1.6 milyong estudyante sa Rajasthan.

Pero ang naging diskarte ng isang grupo ay gumamit ng mga device na nakatago sa suwelas ng kanilang tsinelas na makakatanggap ng mga tawag gamit ang mga receiver na nakatago sa loob ng kanilang tainga.

Ang plano sana, ay tatawag ang mga accomplice sa labas para diktahin kung ano ang tamang sagot sa exam, ayon kay Priti Chandra, opisyal sa Bikaner.

Pero naaresto ang mga aplikante na kahina-hinala umano ang pag-aakto sa labas ng examination hall sa gabi bago ang exam at natuklasan ang mga Bluetooth device sa kanilang tsinelas.

"We were aware of the possibility of cheating but we thought it would be a question paper leak or someone would use the internet, which is why it was restricted in many cities," ani Chandra sa AFP.

"But this was a totally new modus operandi. (They) are getting so tech savvy."

Natuklasan sa imbestigasyon na nasa 25 estudyante ang namili nitong mga flip-flop sa isang gang sa presyong $8,100 kada pares.

Matapos nito, ipinakalat sa ibang distrito ang impormasyon bago magsimula ang exam, dahilan para i-require ang mga estudyante na tanggalin ang kanilang mga sapatos sa labas ng examination hall.

"In one case we caught a student after the exam and had to take him to a doctor to identify and remove the Bluetooth device from his ear," ani Chandra.

Talamak umano ang pandaraya sa mga government, university at school examination, na kilala bilang napaka-competitive; at nahirapan din ang mga awtoridad sa mga komplikadong mga diskarteng dinaraanan ng mga estudyante para makapasa.

May ilan ding pagkakataon na pinagkakakitaan ng ilang propesyunal ang pag-impersonate sa isang tao at pagsasagawa ng exam, at mga gang na nagnanakaw o iligal na nakakakuha ng exam papers at tsaka binebenta ito.

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse