Ibinasura ng tax authority ng Sweden ang hiling ng isang mag-asawa na pangalanang "Vladimir Putin" ang kanilang anak dahil di umano ito angkop gawin.

Sa kanilang ruling na inilabas nitong Setyembre, pinagbasehan ng Swedish Tax Agency ang panuntunan sa batas ng bansa ukol sa mga pangalan.

Ayon sa batas, di maaaring ibigay ang isang pangalan sa tao kung ito'y makakasakit sa kanya o sa ibang tao.

"First names can only be names that cannot cause offense, or be assumed to cause distress, to the person carrying the name."

Dagdag pa nito: "Surnames are not suitable as first names, and this also applies to names that resemble surnames."

Tumanggi ring ikonsidera ng tax agency na gawing magkakahiwalay na first name ang "Vladimir" at "Putin" dahil dapat isaalang-alang ang buong pangalan - na dahilan para ibasura nila ang hiling.



Sa liham na nag-aanunsiyo ng kanilang ruling, na shinare pa ng mismong si Russia president na si Vladimir Putin, nakapaloob din ang panibagong registration form para sa mga bagong magulang na naninirahan sa isang village sa southern Sweden.

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse

