Iniimbestigahan na ng Office of Transport Security ang insidente ng pagnanakaw umano ng security screening officer sa dayuhang pasahero sa NAIA Terminal 1.

Nangyari ang insidente noong isang linggo nang magreklamo ang isang dayuhan na nawalan ng $300.

Agad na umaksiyon ang airport authority at nang i-review ang CCTV footage, nakita ang pagtatalo ng complainant at security screening officer at ibang tauhan.

Nakita din sa camera na sinusubo sa bibig ng screening officer ang pera na itinupi para magkasya sa kaniyanag bibig.

Binigyan pa siya ng inumin ng kasamahan.

Natukoy na ng OTS ang sangkot sa insidente at inutos na ang pagsibak nito sa puwesto. Inihahanda na rin ang kasong administratibo laban sa personnel.