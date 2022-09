Kinasuhan ang isang 29-anyos na babae sa China ng magulang na umabandona sa kaniya, dahil tumanggi itong bilhan ng apartment ang kaniyang kapatid.

Sa ulat ng Shandong Business Daily, pinagbabayad ng 500,000 yuan (nasa P4.090 milyon) ang babaeng may apelyidong Zhang mula Guangzhou, China bilang "maintenance" para sa kaniyang birth parents, ayon sa kaso.

Iniwan si Zhang ng kaniyang mga magulang sa tiyahin niya na kapatid ng kaniyang ama noong 2 taong gulang pa lang siya.

Kinonsidera na niyang biological family ang pamilya ng kaniyang tiyahin dahil madalang niyang makita ang kanyang mga magulang.

Kamakailan ay ginamit ni Zhang ang kaniyang ipon para bumili ng apartment para sa pinsan na kasama niyang lumaki. At dahil dito, bigla umanong lumitaw ang kaniyang magulang sa kaniyang buhay.

Inutusan nila si Zhang na bilhan din ng apartment ang kaniyang kapatid, na kinupkop nila.

Nang tumanggi si Zhang, nagsampa ng kaso ang kaniyang mga birth parent para sa "parental maintenance."

At ang hatol ng korte: walang obligasyon si Zhang na bumili ng property para sa kaniyang kapatid. Pero, kinakailangang bayaran niya ang parental maintenance na puwede umanong i-negotiate sa mga magulang.

Ito ay dahil may legal na obligasyon ang mga anak na suportahan ang kanilang mga magulang -- kahit pa estranged o inabandona pa ito, ayon sa Civil Code of China.

Umani ng batikos ang hatol ng korte sa China.

Ayon sa isang comment sa social media: "Are they vampires? The father sucked up the blood of his sister, and now he and his wife want to drain the blood from their daughter. "

Dagdag pa ng isang komento: "It's so lucky that Zhang didn't grow up in her family of origin. Horrible!"

"I do support Zhang who declined the request, otherwise it would be another story of tragedy," dagdag pa ng isang netizen.

— Isinalin mula sa ulat ng South China Morning Post