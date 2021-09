MAYNILA—Matagumpay na tinanggal ang isang mobile phone mula sa bituka ng isang bilanggo sa Kosovo ilang araw matapos niya itong lunukin nang buo.

Ayon sa isang surgeon nitong Martes, ang naturang 33-anyos na bilanggo ay inadmit sa gastroenterology clinic ng Pristina University Hospital noong nakaraang linggo matapos magreklamo ng pananakit sa tiyan.

Napagtanto ng mga doktor na nilunok ng inmate ang isang maliit na cellphone kaya tinanggal nila ito, kuwento ni Skender Telaku na nanguna sa operasyon.

"By endoscopic means, so without cutting the stomach, we took out the phone divided into three parts," sinabi niya sa Agence France-Presse.

Ayon sa preso, apat na araw nanatili sa loob ng kaniyang tiyan ang mobile phone.

Wala namang komplikasyon ang operasyon sa kaniya, ani Telaku.

"It was the battery that concerned us the most . . . The corrosive battery acid could have leaked into his stomach," aniya.

"It was like walking in a minefield but luckily everything went smoothly."

Matapos ang operasyon, kinuha ng pulisya ang bilanggo at mobile phone, na isang lumang modelo.

Hindi pa malinaw paano o bakit nilunok ng preso ito, pero naniniwala ang medical team na umopera sa kaniya na ini-smuggle sa kaniyang bilangguan ang naturang device para magkaroon ng contact sa labas ng piitan.

Hindi pa nagkomento ang pulisya sa naturang insidente.

— Isinalin ang artikulong ito mula sa ulat ng Agence France-Presse

