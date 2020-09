'Sagana sa protina': Mga 'kebab' na daga patok sa Malawi ngayong pandemya

Sa mga lansangan ng Blantyre and Lilongwe, ang 2 pinakamalalaking siyudad sa Malawi, ay binabalandra ng mga vendor ang kanilang mga tindang inihaw na daga. Agence France-Presse

Naging mas patok na pagkain ang daga, na sagana umano sa protina, sa bansang Malawi lalo't napalala pa ng pandemya ang nararanasang food shortage at mahirap na ekonomiya doon.

Uso ang mga naturang pagkain sa southeast African countries.

Ayon sa mice hunter na si Bernard Simeon mula sa central Ntcheu district, mahirap na ang buhay nila bago pa magkapandemya at mas lalo pa itong lumala dahil sa bagong coronavirus.

"We were already struggling before the coronavirus... But now because of the disease, things have really gone bad," aniya.

Nasa 5,500 ang may COVID-19 sa Malawi, at 170 dito ang nasawi.

Ani Simeon, daga ang kinakain nila dahil hindi nila kayang bumili ng iba pang karne.

Ayon kay Sylvester Kathumba, principal nutritionist sa kanilang Health ministry, source ng protina ang mga daga.

Pero nababahala ang mga environmentalist dito dahil sa corn fields kinukuha ang mga daga at parte ang mga iyon ng ecosystem.

"Much as we appreciate that they have to sustain a livelihood due to poverty, the bushfire issue is a long-term destruction... They don't see that they are affecting the environment and that they are part and parcel of those who are causing climate change," ani Duncan Maphwesesa, director ng environmental rights group na Azitona Development Services.

—Isinalin mula sa ulat ni Jack McBrams ng Agence France-Presse