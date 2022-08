Arestado sa Bais City, Negros Oriental nitong Agosot 28, 2022 ang tatlong lalaking dawit umano sa spider fighting o pagsasabong ng mga gagamba. Negros Oriental Provincial Police Office

Arestado nitong Linggo sa Bais City, Negros Oriental ang tatlong lalaking dawit umano sa spider fighting o pagsasabong ng mga gagamba.

Pawang mga residente ng Barangay San Isidro ang tatlong binansagang "spidermen," na madalas umanong magdulot ng gulo sa kanilang lugar dahil sa mga spider fight, sabi ng pulisya.

Nakatanggap ng ulat mula sa concerned citizen ang mga awtoridad tungkol sa spider fight kaya nagsagawa sila ng raid, ani Master Sgt. Oliver Mananquil.

"Others watching the fight immediately dispersed when they sensed a raid," ani Mananquil.

Ginamit ng pulisya ang mga nakuhang patay na gagamba bilang ebidensiya laban sa mga suspek, na kakasuhan ng illegal gambling.

— Ulat ni Annie Perez

