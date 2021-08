Sa harap ng pagdami ng kaso ng COVID-19 sa Sri Lanka ay gumagamit ang ilang residente ng kabaong na yari sa cardboard kung saan ike-cremate ang mga namamatay sa sakit.

Gamit ang staple at pandikit, bumubuo ng mahahabang cardboard boxes ang mga factory worker sa Dehiwala-Mount Lavinia city, na gawa sa recycled paper.

Ang presyo ng mga kabaong, 1/6 lang ng presyo ng pinakamurang kabaong na de-kahoy, ayon kay Priyantha Sahabandu, miyembro ng municipal council ng Dehiwala-Mount Lavinia. Ang lokal na pamahalaan ang unang bumuo ng ideya.

Noong Agosto 20 ay 198 ang naitalang namatay sa Sri Lanka dahil sa COVID-19. Ito ang pinakamataas nilang daily death toll. Sa kabuuan, nasa 7,560 ang namatay sa sakit.

Ayon kay Sahabandu, nasa 400 katao araw-araw ang namamatay sa Sri Lanka sa samu't saring kaso.

"To make 400 coffins you have to cut some 250 to 300 trees. To prevent that environmental destruction I proposed this concept to the health committee of the council," aniya.

"With the spread of the coronavirus, people found it difficult to pay for expensive wooden coffins," dagdag niya.

Nasa 4,500 Sri Lankan rupees (P1,130) ang isang cardboard na kabaong, kung ikukumpara sa 30,000 Sri Lankan rupees (P7,500 ) na presyo ng pinakamurang kabaong na gawa sa kahoy, ayon kay Sahabandu.

Kaya nitong kargahin ang lamang aabot sa 100 kilograms.

Dating ginagamit lang ito sa mga namamatay sa COVID-19 pero kamakailan ay tinatangkilik na rin ito ng mga environmentally-conscious.

Aabot sa 350 cardboard coffins ang naideliver noong unang bahagi ng 2020, at gumagawa na ulit ngayon ng 150 iba pa ang pabrika na ilalaan para sa council.

"The majority of the people in the country support this. The issue today is supplying it. We are working on that," ani Sahabandu.

Naka-total lockdown nang 10 araw mula Agosto 20 ang Sri Lanka sa harap ng pagdami ng Delta variant cases.

-- Isinalin mula sa ulat ng Reuters