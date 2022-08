PATNA, India - Pinasara ang isang pekeng police station sa loob ng isang hotel sa India na pinatakbo ng grupo ng kawatan na nagpanggap na mga pulis habang nangongotong sa daan-daang residente.

Ayon kay Police Officer D.C. Srivastava, nagsusuot ng uniporme at badge at nagdadala ng baril ang mga pekeng pulis sa loob ng pekeng istasyon sa Bihar state na may 500 metro lang ang layo sa bahay ng isang totoong hepe ng pulisya.

Naningil ang mga pekeng pulis sa mga residenteng naglalagak ng reklamo at nanghingi ng pera sa mga taong gustong makakuha ng trabaho o kaya'y pabahay sa gobyerno. Binabayaran din ng mga kawatan ang ilang indibidwal ng 500 rupees (P350) araw-araw para tumao sa pekeng istasyon at magpanggap na mga pulis.

Nasilip lamang ang scam matapos ang 8 buwan nang makita ng isang tunay na pulis ang 2 gang member na may bitbit na baril na galing sa local workshops at hindi service-issue weapons.

Arestado ang 6 na miyembro ng gang kasama ang 2 babae pero nakapuslit ang kanilang lider.

Laganap ang mga insidente ng panloloko sa India kung saan marami ang natatakot sa mga taong may badge at nakauniporme ng awtoridad.

Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse