Limang taong pagkakakulong ang hatol sa isang sundalong Canadian matapos magbigay ng cupcake na may lamang cannabis sa mga kasamang sundalo na nakaalitan umano nito.

Walang kamuwang-muwang ang mga sundalo na nakakain na sila ng cupcake na nilagyan ng cannabis nang ireklamong nakakaramdam sila ng pagkalito at pagka-intoxicate sa Gagetown base ng Canada sa New Brunswick noong Hulyo 2019.

Nag-aalala rin umano sila sa paghahawak ng armas.

Sa isang panayam sa Agence France-Presse, sabi ng militar na nahatulang guilty si Bombardier Chelsea Cogswell sa 8 counts ng pag-aadminister ng noxious substance sa mga sundalo nang walang paalam at isang count ng "disgraceful conduct."

Batay sa ibinalita tungkol sa paglilitis kay Cogswell, gumawa ito ng chocolate cupcakes na may chocolate icing at jelly bean sa itaas, at ibinigay ito sa mga kasamahang sundalo sa gitna ng kanilang explosives training.

Nangyari ang insidente tatlong buwan bago payagan ang paggamit ng cannabis para sa recreation use sa Canada.

Pero may prescription umano si Cogswell para sa medical marijuana.

Ayon sa mga prosecutor, posibleng dahil sa alitan sa mga kasamahan ang naging motibo sa paggawa nito.

May pagdinig tungkol sa kaniyang hatol mula Nobyembre 16 hanggang 19.

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse