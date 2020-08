2 biik na may balat na kakulay ng ahas isinilang sa Iloilo

Kakulay ng ahas ang mga alagang biik ng Pamilyang Legario sa Lambunao. Courtesy: Mara Dayanara Legario

ILOILO - Ikinagulat ng may-aring si Mara Dayanara Legario dahil umano'y kakulay ng ahas ang mga biik niyang isinilang noong Hulyo 27 sa Barangay Alugmawa sa bayan ng Lambunao.

"So nung nakita ko ang pigs yung initial reaction ko was oh my God, mukha talagang snake-skinned so I immediately took photos and videos which I uploaded on Facebook", ani Legario.

Itinuturing naman na blessing ng Pamilya Legario ang mga biik.

"I have probably developed the 'so-called attachment' sa mga baboy, kasi I have been assisting my mom since elementary," sabi ni Mara.

Ngayon, healthy at masisigla ang mga biik. Plano ng pamilyang magpalahi pa ng kagaya ng kulay ng mga baboy.

"Palalakihin namin and gagawin naming head siya for the next generation, gagawin naming palahian," ani Legario.

Hindi nagdalawang isip si Legario na ipakita sa social media ang kanyang mga alagang biik sa kagustuhang ipaalala sa lahat na ang mga hayop ay kailangan ring bigyan ng sapat na atensyon at pagmamahal.