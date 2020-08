Kainan sa China nag-sorry sa pagtimbang ng customers

Isang restaurant sa bansang China ang humingi ng paumanhin dahil sa kontrobersyal na polisiya nito na kinakailangan timbangin ang mga customers bago papasukin sa kainan.

Tugon ito ng beef restaurant, na nakabase sa isang siyudad sa Changsa, sa bagong kampanya ng China laban sa mga nasasayang na pagkain sa gitna ng pandemyang dulot ng coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Bukod sa pagtimbang, kailangan din ipa-scan ng mga customer ang data nila sa isang app na magrerekomenda umano ng pwede nilang kainin base sa kanilang timbang at calorific value ng mga putahe, ayon sa ulat ng pahayagan ng gobyerno nila na China News Service.

Mariin namang kinondena ng Chinese netizens ang hakbang ng restaurant sa social media site na Weibo, kung saan halos 300 milyon agad ang gumamit ng hashtag kaugnay sa insidente nito lamang Biyernes.

Sa isang pahayag na in-upload ng restaurant ngayong Sabado nang umaga, sinabi ng restaurant na mali ang naibigay nilang kahulugan tungkol sa kampanya ng kanilang presidente kontra food waste.

"Our original intentions were to advocate stopping waste and ordering food in a healthy way. We never forced customers to weigh themselves," anila.

Nitong linggo, nakiusap si President Xi Jinping sa kanyang mga kababayan na iwasan na muna ang pagsasayang sa pagkain lalo na't mataas ang presyo ng mga ito bunsod ng COVID-19 crisis at pagbabaha sa ilang parte ng China noong nakaraang buwan.

Pinapaiwas na rin ng Chinese state media sa publiko ang mga nagba-viral na "mukbang" o ang maramihang kain sa isang upuan at nangako naman ang livestreaming platforms sa naturang bansa na tatanggalin ang mga account na nagsusulong sa sobrang pagkain o pagsasayang ng mga ito.

Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse.