Pagkakapon sa oso na nagpa-selfie sa Mexico iniimbestigahan

Iniimbestigahan na ng mga awtoridad sa Mexico ang pagpapakapon sa isang itim na oso na sumikat matapos makipag-selfie kasama ang isang hiker sa lugar.

Naibalita sa iba't ibang pahayagan sa buong mundo ang oso nang makipag-selfie ang isang babae rito. Nakatayo ang oso malapit sa babae nang gawin ang selfie sa isang ecological park sa northern Mexico.

Umalis naman ang 96 kilong oso at hindi naman nasaktan ang babae. Lumapit din ito sa isang babae sa lugar nang hindi ito sinasaktan.

Nahuli ang oso noong nakaraang linggo habang natutulog sa loob ng isang bahay at inilipat sa veterinary facility sa isang unibersidad sa Nuevo Leon para isailalim sa routine check-up.

Nang mailipat ang oso sa pasilidad, sinabi ng isang wildlife laboratory sa faculty na kinakailangang kapunin ang oso dahil sa umano’y maling asal nito, ayon sa wildlife protection authority na Profepa sa isang pahayag na inilabas noong Linggo.

Sa urban area umano kumakain ang oso.

Inawtorisa ng isang senior Profepa official ang pagkapon, at sinabing kinakailangan ito para mabawasan ang panganib na makipag-away ang oso sa iba pang oso, at para maiwasan pa umano ang paglaganap ng naturang subspecies.

Noong Linggo, sinabi rin ng Profepa, na siyang nangagasiwa sa imbestigasyon, na hiniling na nito ang mga dokumento na nagpapatibay kung bakit ipinakapon ang oso, na pinakawalan na sa ibang parte ng northern Mexico.

— Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse