Bayawak nakitang gumagala sa isang subdivision sa Davao City

Kung may tumakas na ostrich sa isang village sa Quezon City at nakawalang baboy at baka sa gitna ng trapiko sa mga kalsada sa Cebu at Iloilo, isang monitor lizard o bayawak naman ang namataang gumagala sa Davao City.

Kuwento ng nakakuha ng video na si Maverick Dave Cantillo, palabas siya ng isang subdivision sa Barangay Ma-a nitong Miyerkoles nang nakita ang bayawak na gumagapang sa daan na tila naghahanap ng pagkain.

Agad namang tumakbo sa damuhan ang bayawak nang nakatunog na may parating na kotse.

Ayon kay Cantillo, namangha siya lalo't unang beses niyang makakita ng bayawak.

Pero hindi ito ang unang beses na may nakitang bayawak sa lugar.

Ayon sa Department of Environment and Natural Resources Region XI, tahimik kasi ang lugar kaya posibleng lumabas ang bayawak para maghanap ng pagkain.

Noong nakaraang buwan, limang tarsier naman ang namataan at na-rescue ng mga residente ng Megkawayan, sa Calinan sa parehong siyudad.

"Actually dili lang man bayawak ang makita dinhi sa atong City kundi halos tanan mga wildlife nanggawas na siya. One of the possible reasons is kanang mag-search sila og food. Maybe because of the absence of noise na nanggagaling sa mga tao even though na MGCQ na ta still limited lang gihapon ang movement sa mga tao," ani Jayvee Jude Agas, chief ng regional public affairs office ng DENR XI.

(Actually hindi lang bayawak ang makikita dito sa lungsod kundi halos lahat ng mga wildife lumalabas sila. One of the possible reasons is maghahanap sila ng pagkain. Maybe because of the absence of noise na nanggagaling sa mga tao. Even though na MGCQ na still limited pa rin ang movement ng mga tao.)

Paalala ng DENR na huwag galawin at i-report agad sa ahensya kung makakita ng wild animals.

Kapwa itinuturing na vulnerable species o under threat ang bayawak at tarsier at nanganganib na mawala kapag hindi naprotektahan.