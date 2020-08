2 viral ostrich sa QC village inilipat sa di tiyak na lugar, may-ari tinutukoy pa, ayon sa mga opisyal

MAYNILA — Wala na sa village sa Quezon City ang 2 ostrich na nag-viral matapos makuhanang tumatakbo sa lugar nitong Martes, ayon sa mga opisyal.

Ayon kay Department of Environment and Natural Resources (DENR) undersecretary Benny Antiporda, pumunta ang ahensya sa Mapayapa Village III pero hindi na nakita ang mga hayop sa lugar.

"Ang masakit, wala na 'yung ostrich doon... since wala na 'yung ostrich ine-establish pa namin kung sinong may-ari ng kulungan na 'yan at kung sino ang pwedeng kasuhan so we're trying to check on it pa kung ano talaga ang sitwasyon niyan and 'yung source ng pinanggalingan ng ostrich," sinabi ni Antiporda sa panayam ng ABS-CBN News.

Kinumpirma rin ni Ana Cabel mula sa veterinarian's office ng siyudad na nakausap nila ang katiwala ng may-ari ng 2 ostrich at tumangging sabihin kung nasaan ang mga hayop at tanging transport permit lang mula sa DENR ang naipakita.

"Nilayo na daw ang ostrich, hindi alam kung saan dinala. Hanggang ngayon hindi nagpapakita ang may ari, katiwala lang ang nakausap nila," aniya.

Ayon kay Antiporda, hindi mapapatunayan ng transport permit ang legalidad ng pag-aari ng naturang hayop. Aniya, ang kailangang pruweba ng legal na pag-aalaga ng ostrich ay isang wildlife permit.

"Kasi transport (permit) 'yan eh, kailangan from where to where ... ang tanong ... paano napunta 'yan (ostrich) sa QC 'yan. Kaya titingnan din natin sino ang nag-issue ng transport permit na 'yan," ani Antiporda.

"As of now wala kaming permittee kaya hinahanap namin 'yan," dagdag pa niya.

Patuloy pa rin ang imbestigasyon ng dalawang opisina hinggil sa naturang insidente.

Epekto sa biodiversity

Ayon kay Cabel, hindi maayos ang lote na tinirahan ng mga ostrich at hindi sang-ayon sa ostrich brooding management protocols ng Philippine Ostrich and Crocodile Farms Inc, partikular sa espasyo.

"Hindi s'ya sang-ayon sa isang animal control facility, bare open lot lang s'ya, no roof or any housing, ano kaya pinapakain n'ya?" ani Cabel.

Dagdag pa ni Antiporda, may negative impact sa biodiversity ang pag-aalaga sa mga hayop tulad ng ostrich.

"Mayroon tayong endangered species, this shall promote a negative impact to the biodiversity. Kasi first of all, 'yung mga endangered species natin ginagawang pet sa bahay na para bang trophy nila without even thinking about the situation of the animal," ani Antiporda.

"So 'yun 'yung bagay na ating pinangangalagaan as of now na masiguro sa taumbayan na kapag nag-alaga ka ng mga endangered species o ano pa mang bagay na kailangan ng permit eh kapag nilabag mo 'yan talagang hahabulin ka ng DENR o labag sa batas 'yan," dagdag pa niya.

Saan dapat nakatira ang mga ostrich?

Ayon kay Anna Cabrera ng Philippine Animal Welfare Society, hindi mainam na mag-alaga ng mga wild animal katulad ng ostrich dahil may ilang mga pangangailangang hindi maibibigay sa kanila lalo na't sila'y nasa isang urban area.

"Hindi talaga dapat kine-keep as pets ang mga wild animals. Maraming needs o pangangailangan ang mga ostrich na hindi mapo-provide ng mga tao in terms of space, proper nutrition, exercise and socialization - lalo na’t kung nakatira sa isang residential subdivision," sinabi ni Cabrera sa ABS-CBN News.

"Maaaring katuwaan lamang ang pag-keep ng exotic animals sa isang kolektor ngunit nagsa-suffer ang mga ostriches when they are kept as pets," aniya.

Dagdag pa ni Cabrera, maaaring nakakatuwa sa una ang pagtangkang pagtakas ng mga ostrich ngunit bakas sa hayop na ito ang takot na nararanasan nila.

"While the incident may have been humorous at first glance, medyo nag-worry kami about the handling of the ostrich. For sure, matinding takot ang naramdaman ng nga ostrich habang sila ay tumatakbo sa daan," ani Cabrera.

"Ang mga hayop na ito ay nase-stress sa loud sounds at vibrations. May mga enrichment, space and enclosure requirements na obviously ay hindi nasunod kaya’t nakawala sila. The people who tried to capture the ostrich probably did not know that adult ostriches can kill lions with a powerful kick," dagdag pa niya.

Ayon kay Cabrera, mas mainam na sa mga santuaryo manatili ang mga ostrich kung saan handa silang alagaan at maibigay ang kanilang mga pangangailangan.

"The ostriches should be placed in sanctuaries instead and the DENR or animal welfare groups can coordinate with international wildlife protection organizations who may be willing to spend to place these ostriches in sanctuaries," aniya.

"More importantly, people should not be allowed to keep them as pets."